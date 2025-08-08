In einem Wohngebiet in Potsdam kommt es zu einem Streit zwischen zwei jungen Männern. Ein 17-Jähriger wird verletzt. Die Polizei geht einem mutmaßlichen Tötungsdelikt nach.

Potsdam - Wegen eines mutmaßlichen Tötungsversuchs ermittelt die Polizei in Potsdam gegen einen unbekannten Mann. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag einen 17-Jährigen schwer verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Die beiden waren demnach auf offener Straße in einen Streit geraten, wobei der 17-Jährige schwer verletzt wurde. Ein 29-Jähriger, der schlichten wollte, wurde leicht verletzt.

Nach Polizeiangaben kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter nicht. Die Beamten suchen nun nach dem unbekannten Mann, der nach der Tat geflüchtet war. Der mutmaßliche Täter soll zwischen 18 und 25 Jahre alt und zwischen 180 und 190 Zentimeter groß sein. Welche Verletzungen das Opfer davon trug und ob der Tatverdächtige mit einem Messer zustach, ließen die Beamten offen.