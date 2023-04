Markersdorf/Görlitz - Der Fahrer eines am Dienstag in Markersdorf bei Görlitz gestoppten Transporters mit Flüchtlingen ist zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Das teilte die Bundespolizei am Donnerstag mit. Gegen den 50 Jahre alten Mann aus Syrien wird demnach wegen Einschleusens von Ausländern, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Nach einer Verfolgungsjagd hatten Beamte den Transporter am Dienstagabend in Markersdorf aufgehalten. Auf der Ladefläche entdeckten sie 29 Flüchtlinge aus Syrien. Verletzt wurde laut Bundespolizei niemand.