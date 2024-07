Berlin - Polizisten haben einen mutmaßlichen Drogenhändler in Berlin-Friedrichshain festgenommen. Die Beamten beobachteten den 23-Jährigen am Freitagabend bei Verkäufen in der Simon-Dach-Straße und am Franz-Mehring-Platz, wie die Polizei mitteilte. Als die Sicherheitskräfte auf ihn zukamen, sei er zunächst weggelaufen.

Bei seiner Festnahme wenig später in einem Hinterhof habe er sich heftig gewehrt. Die Beamten fanden bei ihm laut Polizei verschiedene abgepackte Drogen, Arzneimittel ein Handy und einen mutmaßlichen Verkaufserlös in dreistelliger Höhe. Alles wurde beschlagnahmt. Der Mann erlitt den Angaben zufolge Schürfwunden sowie eine Augenreizung bei der Festnahme. Ihm wird unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vorgeworfen.