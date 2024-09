Stefan Raab soll von einem Unbekannten beklaut worden sein. Eine seiner Kameras ist weg. Der Entertainer stellt in seiner Show ein Ultimatum - und auch die Polizei ist involviert.

Mutmaßlicher Diebstahl an Raab beschäftigt auch die Polizei

Stefan Raab hat in seiner Show einen mutmaßlichen Diebstahl an seinem Equipment öffentlich gemacht.

Köln/Berlin - Entertainer Stefan Raab (57) hat in seiner neuen Show über einen mutmaßlichen Diebstahl an seinem Equipment berichtet - nun ruft das auch die Polizei auf den Plan. Zwar sei keine Anzeige eingegangen, sagte eine Sprecherin in Köln. Aber da die Polizei Kenntnis von dem Vorgang bekommen habe, sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Raab hatte die Vorwürfe in der neusten Ausgabe seiner Sendung „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ (RTL+) öffentlich gemacht. Er berichtete darin, dass bei einem seiner Drehs eine Kamera vor einem Blumenladen gestohlen worden sei. Tatort sei die Kölner Innenstadt gewesen.

Dem Täter stellte Raab zugleich ein Ultimatum. „In zwei Tagen ist das Ding wieder hier!“, forderte er. Dann sei man auch bereit, „Schwamm drüber“ zu sagen. Der Moderator deutete zudem an, dass man mit einer anderen Kamera belastendes Material aufgenommen habe. Es handle sich nicht um einen Scherz.

Ob sich der mutmaßliche Dieb bereits bei Raab gemeldet hat, war am Tag nach der Ausstrahlung unklar. „Die Auflösung wird nächste Woche Mittwoch in der Show zu sehen sein“, teilte ein RTL-Sprecher mit.