Ein mutmaßlicher Brandstifter, der in Hohndorf Feuer gelebt haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Hohndorf - Ein Mann, der in Hohndorf (Erzgebirge) ein Feuer gelegt haben soll, befindet sich in Untersuchungshaft. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion mittelte, wurde der 34-Jährige am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt, wo ein Haftbefehl gegen ihn erging.

Dem Mann wird vorgeworfen, am vergangenen Donnerstag Feuer in einem leerstehenden Mehrfamilienhaus gelegt zu haben. Anwohner hatten Rauch bemerkt und die Feuerwehr verständigt. Der Dachstuhl brannte aus. Menschen wurden nicht verletzt.

Der 34-Jährige hatte den Angaben zufolge den Feuerwehreinsatz gestört und wurde in Gewahrsam genommen, weil er sich einem Platzverweis widersetzte.