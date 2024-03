Zittau - Einen mutmaßlichen Autoeinbrecher hat die Polizei in der Nacht zu Dienstag in Zittau (Landkreis Görlitz) gefasst. Eine Streife habe den 50-Jährigen in der Nacht kontrolliert, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Der Mann hatte einen Notfallhammer sowie Diebesgut aus einem in den vergangenen Tagen aufgebrochenen Auto bei sich. Der Verdächtige wurde festgenommen. Er soll unter Drogeneinfluss gestanden haben, bei ihm wurden auch Drogen gefunden. Im Laufe des Dienstags soll die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden. In den vergangenen Tagen ist es in Zittau nach Angaben der Polizei vermehrt zu Einbrüchen in Autos gekommen.