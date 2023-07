Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Weimar - Gegen einen Mann, der als Busfahrer einen syrischen Fahrgast in Weimar beleidigt und körperlich angegriffen haben soll, ist Anklage erhoben worden. Ein genauer Verhandlungstermin in der Sache stehe aber noch nicht fest, teilte eine Sprecherin des Amtsgerichts Weimar am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte MDR Thüringen online über die Anklage wegen Volksverhetzung, Beleidigung und vorsätzlicher Körperverletzung berichtet. Der 40-Jährige soll im Januar auf der Fahrt mit einem Linienbus von Nohra nach Weimar den damals 32 Jahre alten Syrer gewaltsam aus dem Bus gestoßen, ihn rassistisch beleidigt und körperlich angegriffen haben.