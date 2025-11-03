weather regenschauer
Ein Auto steht im Landkreis Nordhausen in Flammen. Das Feuer lässt kaum etwas übrig.

Von dpa 03.11.2025, 15:51
Die Kameraden der Feuerwehr löschen das vollständig brennende Auto ab. (Symbolbild) Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Werther - Ein Auto ist in einem Ortsteil von Werther (Landkreis Nordhausen) durch einen Brand stark beschädigt worden. Der Wagen wurde am Sonntag im Ortsteil Großwechsungen nahe der sogenannten Mönchsquelle mutmaßlich von Unbekannten angezündet, wie die Polizei mitteilte. Die Zündquelle sei jedoch bislang nicht gefunden worden. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand. Die Feuerwehr löschte den Brand.