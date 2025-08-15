In Weißenfels wird eine Frau lebensbedrohlich verletzt. Ihr Partner soll brennende Flüssigkeit über sie geschüttet und sie angezündet haben. In einer Klinik starb sie jetzt.

Weißenfels - Die 47 Jahre alte Frau, die in Weißenfels von ihrem Partner angezündet worden sein soll, ist ihren Verletzungen erlegen. Sie sei am Freitagvormittag im Krankenhaus gestorben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Naumburg. Zuvor hatte der MDR berichtet. Der 44-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft und hat sich beim Ermittlungsrichter nicht zur Tat geäußert. Er wird verdächtigt, am Samstagabend brennende Flüssigkeit über die Frau gegossen und ihre Kleidung angezündet zu haben.