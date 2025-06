Moritzburg - Das Moritzburg Festival für Kammermusik empfiehlt sich weiter als Sprungbrett für eine Karriere in der Klassikszene. In diesem Jahr feiert die Festival Akademie bereits ihren 20. Geburtstag und wird junge Musikerinnen und Musiker aus ebenso vielen Ländern vereinen. Insgesamt wurden 36 Talente ausgewählt, sie reisen von vier Kontinenten nach Moritzburg, wie das Festival mitteilte.

Nachwuchs formiert sich zum Moritzburg Festival Orchester

Vom 8. bis 24. August wird der Nachwuchs unter Anleitung erfahrener Künstler ein intensives Programm aus Kammermusik und Orchesterliteratur erarbeiten und mehrere Auftritte beim Festival absolvieren. Die jungen Leute bilden jedes Jahr das Moritzburg Festival Orchester und musizieren in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen. Chefdirigent ist der Spanier Josep Caballé Domenech.

So sind die Teilnehmer der Akademie am 18. August bei der „Serenata di Moritzburg“ auf der Nordterrasse von Schloss Moritzburg sowie beim Orchesterkonzert „Moritzburg für alle“ (23. August) im Dresdner Kulturpalast zu erleben. „Junge Musiker brauchen Auftrittsmöglichkeiten, Ermutigung und Anleitung bei dem, was sie machen. Wir tun unser Bestes, um ihnen in Moritzburg all das zu geben“, erklärte Akademie-Direktorin Mira Wang.