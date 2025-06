Berlin - Die beiden Musiker Cymin Samawatie und Ketan Bhatti sollen für ihre unkonventionelle Kunstvermittlung mit dem Friedlieb Ferdinand Runge-Preis ausgezeichnet werden. Sie würden „für ihre außergewöhnliche künstlerische Arbeit an der Schnittstelle von Musik, Dichtung und gesellschaftspolitischer Reflexion geehrt“, hieß es von der Stiftung Preußische Seehandlung, die den Preis seit 1994 vergibt.

Die beiden gründeten das Trickster Orchestra, ein vielstimmiges Ensemble mit verschiedenen Instrumenten und mit Musikern aus über zwanzig Ländern. „Ein innovativer Zug ist der Versuch, durch Zusammenführung von Poesie und Musik auf brennende politische und soziale Themen aufmerksam zu machen“, erklärte die Jury ihre Entscheidung. Dem Trickster Orchestra sei es gelungen, für beklemmenden Themen eine akustische Ausdrucksform der globalen Verbundenheit zu finden.

Die Künstler selbst verfolgten nach eigenen Angaben das Ziel, die „globale Breite an Instrumenten und virtuosen Musikern und Musikerinnen in unserem Land in die zeitgenössische Ensemblemusik einzubeziehen und so ihre musikalischen Möglichkeiten und kreative Tiefe zu multiplizieren“. Der Preis soll am 18. November verliehen werden.