Musik und Matsch: „Watt en Schlick“-Festival beginnt

Dangast - Vor der Nordsee-Kulisse am Strand im friesischen Dangast hat am Freitag das „Watt en Schlick“-Festival begonnen. Zu dem dreitägigen Open-Air-Festival am Jadebusen werden laut Veranstalter insgesamt rund 6000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Es ist ausverkauft. „Es ist voll, und es fällt auf, dass alle völlig lässig und entspannt dabei sind“, freute sich Festival-Sprecherin Sofie Buchwald am Freitagnachmittag. „Und das Wetter ist perfekt.“ Der Bremer Soulsänger Flo Mega und die Berliner Band The Ruffcats eröffneten das Festival.

Neben vielen Konzerten stehen auch Lesungen und Filme auf dem Programm. Auf fünf Bühnen unmittelbar vor dem Weltnaturerbe Wattenmeer sind bis Sonntag mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und Bands angekündigt - Headliner ist am Samstagabend die österreichische Band Bilderbuch. Darüber hinaus stehen auch die Beatsteaks, Metronomy, Olli Schulz und Lars Eidinger auf den Bühnen. Am Sonntag sollen die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt vor dem Kurhaus in Dangast ausgetragen werden.

Bei dem kleinen Festival, das im vergangenen Jahr wiederholt mit dem „Helga!“-Award in der Kategorie „Bestes Festival“ in Deutschland ausgezeichnet wurde, stehen urbane und internationale Kultur sowie ein Miteinander aller Generationen im Fokus. Im vergangenen Corona-Jahr fand das „Watt en Schlick“ als eins von wenigen Festivals überhaupt als Modellprojekt mit Zustimmung des Landes statt.

„Beim „Watt en Schlick“-Fest geht es immer auch darum, Impulse zu setzen und Neues zu entdecken“, sagte Festivalveranstalter Till Krägeloh in einer Mitteilung. „Wir möchten etwas bieten, das über das reine Konsumieren hinausgeht und eine Auseinandersetzung mit Inhalten ermöglicht.“ Tanzen und Spaßhaben beim Festival stehe dabei nicht in einem Widerspruch zu einem nachhaltigen Austausch.