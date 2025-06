Eine Art Leistungsschau der Straßenmusik erwartet am Wochenende die Menschen auch in vielen Thüringer Städten.

Bei der Fête de la Musique spielen Musikerinnen und Musiker in vielen Städten an öffentlichen Plätzen kostenlose Live-Konzerte. (Symbolbild)

Apolda/Erfurt/Mühlhausen/Gera/Sonneberg - Live, meist unter freiem Himmel und kostenlos: Zur Fête de la Musique treten am Samstag auch in Thüringer Städten Musikerinnen und Musiker an öffentlichen Orten auf und bringen verschiedene Stilrichtungen auf die Straßen. „Ob Akkordeon oder Jazz, Indie-Rock oder Irish Folk – die Musik klingt aus allen Ecken der Stadt“, heißt es dazu etwa auf der Website der Stadt Mühlhausen. Dort werden an elf Orten jeweils verschiedene Künstlerinnen und Künstler zu erleben sein.

Allein in Erfurt sind Konzerte an mehr als 30 Orten geplant. Wie viele anderen Städte in Thüringen beteiligt sich die Landeshauptstadt schon seit etlichen Jahren an dem speziellen weltweiten Musik-Aktionstag.

Erstmals soll Hermsdorf dabei sein

In Apolda sind es rund zehn Orte, in Eisenach sind laut Stadtangaben 30 Acts zu erleben. In Jena findet die „Fête“ mit ihren mehr als 30 Musik-Spots parallel zur Demonstration zum Christopher Street Day statt. Auch in Weimar, Sonneberg, Pößneck im Saale-Orla-Kreis, Meiningen, Gera, Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis), Bad Tabarz (Landkreis Gotha) und Bad Blankenburg (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) soll an etlichen Stellen musiziert werden. Erstmals ist in diesem Jahr auch in Hermsdorf im Saale-Holzland-Kreis eine „Fête„ geplant.

Meist finden die Konzerte im Zeitraum ab 16.00 bis 22.00 Uhr statt. Mancherorts sind auch Aftershow-Partys geplant - dann aber in Clubs, Diskotheken oder anderen Veranstaltungsräumen. Bei dem eintrittsfreien Straßenmusikfest erhalten die Darbietenden in der Regel keine Gage - dem Publikum steht es aber frei, Geld in die Hüte zu werfen.

Wetter macht die Musik

Da viele Konzerte unter freiem Himmel geplant sind, gibt es selten eine Schlechtwetter-Variante. Schüttet es nachhaltig, fallen diese aus. Bislang sind die Wetteraussichten für Samstag dem Deutschen Wetterdienst nach aber gut mit viel Sonnenschein.

Die Fête de la Musique stammt aus Frankreich. Sie wurde 1982 vom damaligen Kulturminister Jack Lang ins Leben gerufen, um Straßenmusik zu feiern. Inzwischen sind Initiativen weltweit am 21. Juni zum kalendarischen Sommeranfang mit „Fêtes“ dabei. Dem Netzwerk „Fête de la Musique Deutschland“ zufolge feiern in der Bundesrepublik Menschen in mehr als 80 und weltweit in mehr als 1000 Städten mit.