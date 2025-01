Natürlich wurde Jamal Musiala auch vor dem Champions-League-Spiel der Bayern in Rotterdam auf seine Zukunft angesprochen. Was er auf Social Media liest, belustigt ihn.

Jamal Musiala noch beim Training in München.

Rotterdam - Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala verfolgt mit großem Staunen, wie in den sozialen Medien über seine offene Zukunft beim FC Bayern München über 2026 hinaus diskutiert wird. „Ich finde es lustig, was ich gelesen habe“, sagte der 21-Jährige vor dem Champions-League-Spiel des deutschen Rekordmeisters am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Feyenoord Rotterdam.

„Jeder, der nah zu mir ist, weiß, wie sehr ich den Club schätze“, sagte der Offensivstar am Dienstagabend nach der verspäteten Ankunft der Münchner in Rotterdam bei der Pressekonferenz im Stadion De Kuip. Es klang wie ein Bekenntnis zum FC Bayern.

Gespräche mit Bayern laufen „gut“

„Die Gespräche laufen gut“, sagte er zudem. Dem Vernehmen nach befinden sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden. Mann müsse abwarten, was die nächsten Tage oder Wochen passiere. „Ich konzentriere mich auf meinen Fußball.“

Er würde sich auch freuen, mit einigen seiner „besten Kumpels“ im Team wie Alphonso Davies und Leroy Sané auch noch weitere Jahre zusammenzuspielen, sagte er konkret angesprochen auf das Duo, deren Verträge auslaufen. Beide seien „super Spieler und wichtig für die Mannschaft“.