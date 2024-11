Seine Malereien hängen etwa in der Nationalgalerie Berlin und in der Galerie Neue Meister in Dresden. Rainer Zille kam in Merseburg zur Welt. Im Schloss erinnert nun eine Sonderausstellung an ihn.

Merseburg - Werke aus allen Etappen des künstlerischen Schaffens des Malers und Grafikers Rainer Zille (1945-2005) präsentiert das Kulturhistorische Museum Schloss Merseburg in einer Ausstellung. Zille gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Dresdner Malerei in der Tradition des deutschen Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts, wie die Landkreisverwaltung des Saalekreises mitteilte. Er wurde in Merseburg geboren. Inspirationen für seine Landschaftsbilder habe er sich unter anderem bei Studienreisen in Polen, Griechenland, Finnland und den USA geholt. Auch Motive aus den Bereichen Theater, Technik, Bauwerke und Mythologie habe der Künstler gern gemalt.

Zilles Werke werden unter anderem in der Galerie Neue Meister in Dresden, im Kupferstichkabinett Dresden und in der Nationalgalerie Berlin präsentiert. Die Schau in Merseburg soll bis 9. Februar 2025 gezeigt werden. Sie soll Leben und Werk Zilles in seiner Geburtsstadt lebendig halten, wie es hieß. Im Rahmenprogramm der Sonderausstellung gebe es Führungen und ein Ferienprojekt für Kinder.