Potsdam - Wegen einer Störung an der Klimatechnik ist das Museum Barberini in Potsdam geschlossen. Das Haus in der Mitte der Landeshauptstadt blieb am Mittwoch zu. Am Abend teilte das Museum auf seiner Internetseite mit, dass es auch am Donnerstag geschlossen sei.

„Grund dafür ist ein Defekt in der Elektronik, welcher die Klimatechnik der Ausstellungsräume betrifft und die Gewährleistung eines konstanten Raumklimas im laufenden Betrieb unmöglich macht.“ Aus konservatorischen Gründen sei es zum Schutz der Werke leider nicht möglich, die Ausstellungsräume unter diesen Bedingungen für Gäste zu öffnen, so das Museum. Wer ein Ticket gekauft hat, bekomme das Eintrittsgeld zurück.

Das Museum Barberini in Potsdam gilt als Publikumsmagnet. Es wurde von dem Kunstmäzen und Software-Milliardär Hasso Plattner gegründet. Derzeit ist dort eine Ausstellung mit Werken des Impressionisten Camille Pissarro (1830-1903) zu sehen.