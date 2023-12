Hamburg/Bremen - Der Autor Martin Muser erhält für seinen Jugendroman „Weil.“ (Carlsen Verlag) den Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs 2023. Das teilten die Wochenzeitung „Die Zeit“ und Radio Bremen am Dienstag mit. Der mit 8000 Euro dotierte Preis wird am Vorabend der Buchmesse am 20. April 2024 in Leipzig verliehen.

In „Weil.“ erzählt Muser die Geschichte von fünf Berliner Jugendlichen, die aufs Land fahren, um für ihr Ethik-Abi zu lernen. Unterwegs nehmen sie einen jungen Anhalter mit, den sie jedoch wenig später an einer Tankstelle stehen lassen. Am nächsten Tag steht der Junge mit seinem großen Bruder und einem Freund vor der Tür und sie fordern, dass die Clique ihre Schuld begleichen soll.

„Martin Musers Roman ist ein Lehrstück über Angst, Mut und Gewalt. Er inszeniert ein raffiniertes Kammerspiel, in dem der Machtrausch der einen zur Ohnmacht der anderen wird“, heißt es in der Begründung der Jury. Der Roman sei eine „verstörende Zumutung - im besten Sinne, weil er in all seiner Gnadenlosigkeit eine Einladung ist, sich selbst und die Grundfesten dieser Gesellschaft radikal zu hinterfragen“.

Muser, geboren 1965 in Stuttgart, lebt und arbeitet als freier Autor, Dramaturg und Dozent in Berlin. Sein Kinderbuchdebüt „Kannawoniwasein“ kam im August 2023 in die Kinos. Jeden Monat zeichnen die „Zeit“ und Radio Bremen ein Buch mit dem Luchs-Preis für Kinder- und Jugendliteratur aus. Aus den zwölf Monatssiegern wird der Jahres-Luchs gewählt.