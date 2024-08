Mülltonne brennt in Mehrfamilienhaus in Leipziger Vorstadt

Dresden - In der Leipziger Vorstadt hat in der Nacht eine Mülltonne in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Laut ersten Angaben der Feuerwehr versuchten die Bewohner des Gebäudes in der Rudolfstraße, den Brand selbstständig zu löschen. Durch Rauch im Treppenraum retteten sich den Angaben zufolge etwa elf Menschen in den Hinterhof des Hauses. Ein Notarzt behandelte vier Menschen.

Die Einsatzkräfte brachten die Tonne ins Freie und löschten sie. Nach der Belüftung des Hauses konnten alle Mieter zurück in ihre Wohnungen. Wieso die Mülltonne brannte, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Ermittlungen wurden eingeleitet.