Müllhaufen in Flammen: Brand in Abfallwirtschaftszentrum

Jever/Wangerland - In einem Abfallwirtschaftszentrum nahe Jever sind Müllhaufen in einer Lagerhalle in Brand geraten. Das Feuer dauere bereits seit längerem an, die Feuerwehr sei in der Gemeinde Wangerland (Landkreis Friesland) intensiv mit der Bekämpfung der Flammen beschäftigt, teilte ein Sprecher der Polizei in der Nacht zu Freitag mit. Zu Beginn des Einsatzes seien mehr als 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr angerückt.

Die große Lagerhalle, in der das Feuer ausgebrochen sei, sei bislang nicht zerstört worden. Wie groß der Schaden ist, kann nach Angaben des Sprechers allerdings noch nicht abgeschätzt werden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden vor einer starken Rauchentwicklung gewarnt, Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben.