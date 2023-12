Erfurt - In Erfurt haben drei Männer versucht, über einem Mülleimer und auf einem Einkaufswagen zu grillen - und dafür Platzverweise von der Polizei kassiert. Ein 45 Jahre alter Mann und zwei weitere Männer zündeten am Freitag einen städtischen Mülleimer an und versuchten, darüber Hähnchenschenkel zu grillen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Polizei löschte den Brand mit einem Feuerlöscher. Den Angaben nach wurde bei dem 45-Jährigen ein Alkoholwert von mehr als zwei Promille gemessen, er sei der Polizei bereits bekannt gewesen. Seine Begleiter waren 39 und 25 Jahre alt.

Später habe das Trio auf einem Grünstreifen Altholz gesucht und zu einem Lagerfeuer geschichtet. Diesmal nutzte es einen Einkaufswagen als Grill. Erneut löschte die Polizei das Feuer - und nahm den drei Männern ihre Feuerzeuge ab. Außerdem erhielten sie Platzverweise. Den Angaben nach drohen ihnen nun mögliche Geldstrafen sowie Kosten für den entstandenen Schaden und die Polizeieinsätze.