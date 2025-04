Müde Bayern-Basketballer kassieren Niederlage in Hamburg

Devin Booker konnte die Bayern-Niederlage in Hamburg nicht verhindern.

Hamburg - Zwei Tage nach ihrem enttäuschenden Aus in der Euroleague haben die Basketballer von Bayern München auch in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Trainer Gordon Herbert musste sich in einer packenden Partie den Towers Hamburg mit 70:74 (32:30) geschlagen geben.

Für die heimstarken Norddeutschen war es der fünfte Erfolg in Serie. Der Tabellenführer aus München war schon vorher sicher für die Playoffs qualifiziert. Vor 12.000 Zuschauern in der Barclays Arena waren Weltmeister Andreas Obst mit 19 Punkten bei den Bayern und Niklas Wimberg mit 14 Zählern bei den Hausherren die besten Werfer.

Kurz zuvor hatten die Rostock Seawolves einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg gegen die Baskets Bamberg gefeiert und mit dem 98:74 (61:33) ihre Position in den Playoff-Plätzen stabilisiert.

Drei-Punkte-Wurf bringt spät die Entscheidung

Bei der Rückkehr von Bayern-Guard Justus Hollatz an seine Ausbildungsstätte riss der Titelverteidiger nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (17:17) die Führung erst einmal an sich. Doch nach der Pause kamen die Hamburger mit neuer Energie aus der Kabine und drehten auch dank deutlich verbesserter Dreier-Quote die Begegnung. Das Team von Headcoach Benka Barloschky lag zwischenzeitlich mit 14 Punkten vorn.

Den Bayern war nach der anstrengenden Woche mit zwei internationalen Spielen die Müdigkeit anzumerken. Zudem müssen sie derzeit auf ihren Schlüsselspieler Carsen Edwards verzichten, der wegen einer Rückenverletzung wochenlang pausieren muss.

Angeführt von Obst und dank zweier verwandelter Freiwürfe von Hollatz kamen sie in der packenden Schlussphase zwar noch einmal bis auf zwei Punkte heran, doch ein Dreier von Brae Ivey 18 Sekunden vor Schluss brachte die Vorentscheidung und ließ die heimischen Fans auf den Tribünen jubeln.