Ein 1:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach II sorgt endgültig für Klarheit. Duisburgs Gastspiel in der vierten Liga beschränkt sich auf eine Saison. Die Drittliga-Lizenz gibt es unter Auflagen.

MSV Duisburg bejubelt Rückkehr in die dritte Liga

16.100 Duisburger Fans sind mit ihrem MSV zum Viertliga-Gastspiel in den Gladbacher Borussia-Park gereist.

Mönchengladbach - Unter der Woche hatten sich die Fußballer des MSV Duisburg noch demonstrativ zurückgehalten. Nicht auf dem Sofa nach dem Rückzug des insolventen KFC Uerdingen, sondern auf dem Rasen wollten sie ihren Aufstieg bejubeln. Am Freitagabend war es so weit: 16.100 mitgereiste MSV-Fans bejubelten einen 1:0 (1:0)-Sieg bei Borussia Mönchengladbach II und die Rückkehr in die 3. Liga.

Das Tor des Tages erzielte vor 20.893 Zuschauern Tobias Fleckstein bereits in der 6. Minute. Nach dem Abpfiff jubelten die Spieler überschwänglich. Elf Monate nach dem erstmaligen Abstieg in die vierte Liga machte Duisburg unter Trainer Dietmar Hirsch die Meisterschaft in der Regionalliga West perfekt. Damit ist dem MSV der Aufstieg nicht mehr zu nehmen.

Der zweitplatzierte FC Gütersloh hat keine Lizenz für die dritte Liga beantragt. Die Rückzüge von Türkspor Dortmund und zuletzt Uerdingen hatten die Wahrscheinlichkeit von Duisburgs Aufstieg bereits vor dem drittletzten Spiel deutlich erhöht.

Normalerweise spielt Gladbachs U23 im kleinen Grenzlandstadion, doch zur Bewältigung der Fan-Scharen war man für das Spiel gegen Duisburg in den Borussia-Park umgezogen.

MSV noch immer 17. der ewigen Bundesliga-Tabelle

1963 gehörte der MSV zu den 16 Gründungsmitgliedern der Bundesliga und wurde in der ersten Saison Vizemeister hinter dem 1. FC Köln. Nach insgesamt 28 Bundesliga-Spielzeiten stieg Duisburg letztmals 2008 aus der Bundesliga ab, 2019 aus der zweiten Liga und 2024 erstmals auch aus der dritten. Trotzdem steht der MSV in der ewigen Bundesliga-Tabelle immer noch auf dem 17. Platz.

Im Schnitt kamen gut 16.300 Zuschauer zu Duisburgs Viertliga-Heimspielen. Zu den Auswärtsspielen begleiteten die Mannschaft im Schnitt knapp 4000 Fans. Geschäftsführer Michael Preetz hatte kürzlich im Vereins-TV gesagt: „Diese Unterstützung trägt die Mannschaft durch die ganze Saison.“ Preetz zeigte sich erleichtert: „Wir können stolz darauf sein, wie wir und die Menschen in diesem Verein diese Liga angenommen haben. Es ist letztlich ein unfassbar tolles Jahr.“

„Wirtschaftliche Herausforderungen sind enorm“

Am Donnerstagabend hatte der MSV mitgeteilt, er erhalte die Drittliga-Lizenz unter Auflagen. „Die wirtschaftlichen Herausforderungen für den MSV sind enorm“, hat Preetz (57) kürzlich betont. Im Dezember hatte der Spielbetrieb erst nach einer Geberrunde mit Stadt und Sponsoren gesichert werden können.