Tragischer Unfall in der Luft: Ein Mann stürzt mit seinem Fluggerät ab. Nun ermittelt die Polizei.

Lübz - Beim Absturz mit seinem Motorschirmflieger ist ein 54-Jähriger in Mecklenburg-Vorpommern tödlich verunglückt. Der Mann sei mit dem Fluggerät am Samstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim aus bislang ungeklärter Ursache abgestürzt, teilte die Polizei mit. Ein Notarzt konnte am Samstag nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei ermittelt nun zur Absturzursache.