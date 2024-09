Nach einem Überholmanöver stößt eine Motorradfahrerin in Friesland mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Für die 21-Jährige kommt jede Hilfe zu spät.

Wangerland - Eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin ist im friesischen Wangerland nach einem Überholmanöver tödlich verunglückt. Die Fahrerin war ersten Erkenntnissen zufolge nach dem Überholen nahe der Ortschaft Pievens auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei in Jever mitteilte. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, in dem eine 77 Jahre alte Frau fuhr.

Das Motorrad und das Auto landeten nach dem Zusammenprall in einem Graben. Die Motorradfahrerin starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin kam verletzt in eine Klinik. Die Polizei nahm Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.