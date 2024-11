Elze - Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist auf der Bundesstraße 3 im Landkreis Hildesheim nach einem Sturz von einem Auto überfahren worden und gestorben. Der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit seinem Motorrad am Morgen in Richtung Hannover unterwegs, als er nahe Elze in einer Kurve auf regennasser Straße stürzte. Der 48-Jährige blieb auf der Fahrbahn liegen, was eine 34 Jahre alte Autofahrerin zu spät erkannte. Laut Polizei überfuhr sie den Mann mit ihrem Wagen. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen dauern an.