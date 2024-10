Langelsheim - Ein Motorradfahrer ist auf einer Landstraße bei Langelsheim (Kreis Goslar) von einem Auto überfahren worden und ums Leben gekommen. Der 52-Jährige sei mit seiner Maschine vor dem Auto gefahren, teilte die Polizei mit. Aus bislang ungeklärter Ursache seien die beiden Fahrzeuge dann zusammengestoßen und der 52-Jährige unter das Auto geraten.

Durch den Unfall ist der Motorradfahrer laut Polizei so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Ob der 30 Jahre alte Autofahrer auch verletzt wurde, war zunächst unklar. Die Straße sei voraussichtlich wegen der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt, so eine Polizeisprecherin.