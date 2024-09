Berlin - Ein Motorradfahrer ist auf der Stadtautobahn A100 in Berlin-Schöneberg mit einem Lichtmast zusammengestoßen und gestorben. Der 30-Jährige war am Samstagnachmittag auf der linken Spur in Richtung Charlottenburg unterwegs, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Kurz hinter der Anschlussstelle Alboinstraße soll das Motorrad laut Zeugen aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn abgekommen sein, eine Leitplanke sowie einen Betonanker gestreift haben und mit dem Lichtmast kollidiert sein. Der Fahrer starb vor Ort. Die Autobahn blieb während der Unfallaufnahme zeitweise gesperrt.