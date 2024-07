Berlin - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Tegel gegen ein Geländer gekracht und schwer verletzt worden. Der 65-Jährige war am Freitagabend auf der Karolinenstraße in Richtung Heiligenseestraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Er sei dort „ohne fremdes Zutun“ nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Bordsteinkante gefahren und in ein Schutzgeländer gekracht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Warum das Motorrad von der Straße abkam, war zunächst unklar.