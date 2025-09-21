weather regenschauer
  Unfall auf Bundesstraße: Motorradfahrer und Beifahrerin sterben bei schwerem Unfall

Ein Motorrad prallt auf ein abbiegendes Auto, zwei Menschen aus dem Landkreis Wittenberg kommen ums Leben. Rettungsmaßnahmen bleiben ohne Erfolg.

Von dpa 21.09.2025, 17:13
Für einen Motorradfahrer und seine Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Für einen Motorradfahrer und seine Beifahrerin kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Schlaitz - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Gemeinde Muldestausee (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) sind ein Motorradfahrer und seine Beifahrerin getötet worden. Nach Polizeiangaben fuhr das Motorrad auf ein gerade abbiegendes Auto auf. Der 66 Jahre alte Fahrer und die 53 Jahre alte Beifahrerin wurden durch die Kollision von dem Motorrad geschleudert. Trotz umgehender Rettungsmaßnahmen seien die beiden gestorben, hieß es. Beide stammten den Angaben zufolge aus dem Landkreis Wittenberg. Die B 100 musste bei Schlaitz für mehrere Stunden voll gesperrt werden.