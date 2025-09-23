weather wolkig
Die Polizei wird am Morgen zu einem schweren Motorradunfall in Gera gerufen. Ein Biker kam ums Leben. Was ist bislang bekannt?

Von dpa 23.09.2025, 09:58
Der Biker starb an der Unfallstelle. (Symbolbild)
Der Biker starb an der Unfallstelle. (Symbolbild) Bodo Schackow/dpa

Gera - Ein Motorradfahrer ist in Gera gestürzt und von einem Lkw überrollt worden. Der 51 Jahre alte Motorradfahrer wurde tödlich verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Er starb demnach am Morgen noch an der Unfallstelle. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatte die „Ostthüringer Zeitung“ berichtet.