Ein Autofahrer will nach links abbiegen. In dem Augenblick setzt ein Motorrad zum Überholen an.

Callenberg/Zwickau - Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Callenberg (Kreis Zwickau) schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Mittwoch zu dem Zusammenstoß, als der 63-jährige Autofahrer links abbiegen wollte, während der 47 Jahre alte Biker ihn gerade überholen wollte, wie die Polizei in Zwickau mitteilte. Der Biker stürzte schwer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 5.500 Euro.