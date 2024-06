Schöngleina - Ein Motorradfahrer ist im Saale-Holzland-Kreis mit einem Auto zusammengeprallt und im Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der 61 Jahre alte Mann habe ersten Erkenntnissen nach auf einer Straße zwischen Schöngleina und Schlöben in einer Kurve ein Überholmanöver gestartet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei sei er mit einem Wagen zusammengestoßen, den ein 21-Jähriger im Gegenverkehr fuhr. Die Straße wurde nach dem Unfall am Samstag für etwa zwei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf etwa 5000 Euro.