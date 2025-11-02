weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Mit Baumgruppe kollidiert: Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Leipzig

Jetzt einschalten!
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand
HFC bei Hertha BSC Berlin jetzt im Livestream - HFC zur Halbzeit im Rückstand

Mit Baumgruppe kollidiert Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Landkreis Leipzig

Ein 25-Jähriger ist bei einem Motorradunfall in Geithain ums Leben gekommen. Die Polizei schildert den Ablauf der folgenschweren Kollision.

Von dpa 02.11.2025, 13:39
Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig hat einen Motorradfahrer das Leben gekostet. (Symbolbild)
Ein schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Leipzig hat einen Motorradfahrer das Leben gekostet. (Symbolbild) Hendrik Schmidt/dpa

Geithain - Ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ist in Geithain (Landkreis Leipzig) tödlich verunglückt. Er sei am Freitagnachmittag mit seiner Maschine auf der Straße Richtung Nauenhain in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Baumgruppe kollidiert, teilte die Polizei mit. Dabei wurde das Motorrad auf ein Feld geschleudert. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle.