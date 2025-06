Marisfeld - Ein 71 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Landstraße im Landkreis Hildburghausen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Mittwoch mit einer Motorradgruppe unterwegs, als er in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der 64 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Ein Rettungshubschrauber sowie ein Gutachter waren im Einsatz. Die Landstraße war für mehr als drei Stunden voll gesperrt. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 35.000 Euro.