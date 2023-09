Hardegsen - Bei einem Unfall mit einem nicht zugelassenen Motorrad ist ein 21-Jähriger in Hardegsen im Landkreis Northeim ums Leben gekommen. Der junge Mann sei am Samstag mit dem bauartveränderten Motorrad im Ortsteil Hevensen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dort kam er aus zunächst unklarer Ursache von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der 21-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Das Motorrad wurde beschlagnahmt.