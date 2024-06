Nordhausen - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw in Nordhausen am Sonntagnachmittag schwer verletzt worden. Der 54-Jährige ist nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine auf dem Darrweg in Richtung Kasseler Landstraße unterwegs gewesen - wie auch zwei weitere Fahrzeuge vor ihm, darunter ein Lkw. Der Motorradfahrer wollte die Fahrzeuge vor sich überholen, währenddessen bog der Lkw eines 31-Jährigen nach links ab. Die Fahrzeuge stießen zusammen.

Der Motorradfahrer ist mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei weiter mitteilte. Der Lkw-Fahrer sei hingegen unverletzt geblieben. Die Straße war mehrere Stunden lang voll gesperrt.