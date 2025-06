In einer Rechtskurve gerät der 69-Jährige in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.

Harpstedt - Ein 69-jähriger Motorradfahrer ist in Harpstedt bei Delmenhorst mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert und dabei ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf einer Kreisstraße im Landkreis Oldenburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und dabei mit dem Auto zusammenstieß. Er starb noch an der Unfallstelle, der Autofahrer blieb unverletzt. Die Strecke rund um die Unfallstelle war über vier Stunden gesperrt.