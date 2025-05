Rothesütte/Sophienhof - Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf einer Straße an der Grenze von Thüringen und Sachsen-Anhalt ums Leben gekommen. Der 28-Jährige sei am Samstag mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er prallte den Angaben zufolge zwischen Rothesütte und Sophienhof (Kreis Nordhausen) gegen einen Baumstumpf. Sanitäter brachten den Verletzten den Angaben zufolge in ein Krankenhaus, wo der 28-Jährige laut dem Sprecher starb. Warum der Motorradfahrer von der Straße abkam, war zunächst unklar.