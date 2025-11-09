weather regenschauer
  3. Unfall: Motorradfahrer nach Zusammenstoß lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer möchte von der Landstraße abbiegen. Hat er den Motorradfahrer dabei nicht gesehen?

Von dpa 09.11.2025, 08:18
Die Polizei versucht noch, den genauen Unfallhergang nachzuvollziehen. (Symbolbild) Stefan Puchner/dpa

Salzbergen - Bei einem Zusammenprall mit einem Auto ist ein Motorradfahrer bei Salzbergen (Landkreis Emsland) lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor habe der 33-jährige Autofahrer nach links abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei sei er auf der Kreuzung mit dem entgegenkommenden 28-jährigen Motorradfahrer zusammengeprallt. Ob der Autofahrer das Motorrad übersehen hatte, sei unklar. Der Unfall werde von Zeugen und Beteiligten sehr unterschiedlich geschildert.

Der ebenfalls 28-jährige Mitfahrer auf dem Motorrad sei bei dem Unfall am Samstagnachmittag schwer verletzt worden, die Beifahrerin im Auto leicht.