Papenburg - Bei einem Zusammenstoß in Papenburg (Landkreis Emsland) ist ein Motorradfahrer schwer verletzt in einen Kanal gestürzt. Am Freitagabend fuhr eine 18 Jahre alte Autofahrerin von einem Grundstück auf die Straße und übersah dabei einen 45-jährigen Motorradfahrer, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß fiel der Mann mit seinem Motorrad in einen Kanal und musste gerettet werden. Er kam ins Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen.