Wittmund - Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem schweren Unfall auf der Bundesstraße 461 in Wittmund ums Leben gekommen. Am Samstagnachmittag sei der junge Mann mit seiner Maschine auf der Bundesstraße in Richtung Carolinensiel gefahren, teilte die Polizei mit. Dabei kam er aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße und rammte einen Baum. Der 23-Jährige starb noch an der Unfallstelle.