Teutschenthal - Bei einem Unfall in Teutschenthal ist ein 41 Jahre alter Motorradfahrer schwer verletzt worden. Er sei am frühen Samstagabend in der Gemeinde im Saalekreis mit einem abbiegendem Kleintransporter zusammengestoßen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Mann sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei ermittle zum Unfallhergang.