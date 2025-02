Berlin - Bei einem Verkehrsunfall im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Der 52-Jährige sei am Samstagmittag auf einer Kreuzung zu Fall gekommen, teilte die Polizei mit. Er sei mit dem Auto einer 80-Jährigen zusammengestoßen, als diese abbog. Der Mann wurde am Kopf und Oberschenkel verletzt und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Den Angaben zufolge blieb die Fahrerin unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Zu der Ursache des Zusammenstoßes ermittelt ein Fachkommissariat.