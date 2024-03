Markranstädt - Ein Motorradfahrer ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Markranstädt (Landkreis Leipzig) schwer verletzt worden. Der 59-Jährige kam in ein Krankenhaus, die 30 Jahre alte Autofahrerin und ihr neunjähriger Sohn wurden leicht verletzt, wie die Polizei Leipzig am Dienstag mitteilte. Der Motorradfahrer überholte demnach das Auto, die Fahrerin wollte links abbiegen. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen, der 59-Jährige stürzte und sein Motorrad durchbrach einen Wildschutzzaun. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Lützner Straße musste zwischenzeitlich gesperrt werden.