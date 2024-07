Ein Motorradfahrer kommt von der Straße ab und erliegt seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Was ist bisher über den Unfall bekannt?

Biederitz - Ein 66 Jahre alter Motorradfahrer ist am Morgen bei einem Unfall gestorben. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er auf einer Straße in Biederitz (Landkreis Jerichower Land) nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitplanke. Das teilte die Polizei mit. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.