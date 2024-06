Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus.

Dresden - Ein 23-jähriger Motorradfahrer ist auf einer Kreuzung in Dresden mit einem Transporter zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Motorradfahrer hatte sich nach Angaben der Polizei auf der Pirnaer Landstraße mit hoher Geschwindigkeit der Kreuzung genähert und dort ein Fahrzeug überholt. Der 47-jährige Fahrer eines Transporters, der die Kreuzung in diesem Moment überqueren wollte, habe den von links kommenden Motorradfahrer übersehen und erfasst, hieß es weiter. Der 23-Jährige wurde nach dem Unfall am Dienstagnachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.