Berlin - Ein Motorradfahrer ist in Berlin-Wilmersdorf verunglückt und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der 40-Jährige war nach bisherigen Erkenntnissen am Samstagabend in der Bundesallee in Richtung Durlacher Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er kam demnach kurz hinter dem Tunnel am Bundesplatz nach links von der Fahrbahn ab, krachte gegen die Schutzplanke, rutschte mit dem Motorrad über die Straße und stieß gegen eine Ampel. Er kam nach einer Reanimation durch Rettungskräfte ins Krankenhaus. Warum das Motorrad von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Beamten stellten die Maschine sicher, um ein technisches Gutachten zu erstellen.