Motorradfahrer bei Kollision mit Taube schwer verletzt

Xanten - Bei einem Zusammenprall mit einer Taube ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer in Xanten (Nordrhein-Westfalen) am Niederrhein schwer verletzt worden.

Der Mann aus Xanten wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nachdem der Vogel am Sonntagabend gegen den Helm des 25-Jährigen geflogen war, verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Zweiradfahrer kam ins Hospital, seine Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, hieß es.