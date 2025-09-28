Nach einem Sturz in einer Kurve ruft ein Motorradfahrer im Harz noch selbst den Notruf. Dann verliert er das Bewusstsein.

Oberharz am Brocken - Ein Motorradfahrer ist in einer scharfen Linkskurve gestürzt und gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei wählte der 27-Jährige den Notruf, bevor er das Bewusstsein verlor. Er sei dann von weiteren Motorradfahrern erstversorgt worden. Der schwer verletzte Mann wurde zunächst in ein Krankenhaus in Wernigerode gebracht und anschließend per Rettungshubschrauber nach Magdeburg geflogen, teilte die Polizei mit. Dort sei er operiert worden.

Die B27 wurde nach dem Unfall am Samstagnachmittag für zwei Stunden voll gesperrt. Die Polizei schätzte den Schaden am Motorrad auf rund 1.000 Euro.