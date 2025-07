Märkische Heide - Ein Motorrad ist in der Gemeinde Märkische Heide im Landkreis Dahme-Spreewald am Nachmittag mit einem Traktor zusammengeprallt. Die Person auf dem Motorrad, die laut Polizei noch nicht identifiziert war, starb. Durch den Aufprall auf der Bundesstraße 87 gerieten die Fahrzeuge und der mit Strohballen beladene Traktor-Anhänger in Brand. Der 85 Jahre alte Traktorfahrer blieb körperlich unversehrt, wie die Polizei mitteilte. Ein Sachverständiger untersucht die Ursache. Die Bundesstraße wurde an der Unfallstelle gesperrt.